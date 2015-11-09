Кыргызский фильм «Сутак» получил один из главных призов фестиваля в Болливуде

Кыргызский фильм «Сутак» («Небесное кочевье») получил один из главных призов фестиваля в Болливуде. Об этом сообщила сопродюсер ленты Алтынай Койчуманова.

По ее словам, на днях завершился Международный кинофестиваль Jio Mami Mumbai в Индии, где на церемонии закрытия объявили победителей, среди которых второй по значимости приз завоевал отечественный фильм «Сутак» - дебютная работа режиссера Мирлана Абдыкалыкова. Кинофестиваль проводится уже в 17-й раз, и в этом году в программе международного конкурса было представлено 15 кинокартин из 25 стран. Фильм «Сутак» продолжает шествие по кинофестивалям планеты и в данный момент представляет Кыргызстан в Германии.

Картина повествует о семье кочевников. Главные герои - старик Табылды, его жена Карачач, их невестка Шайыр и семилетняя внучка Умсунай. После смерти мужа Шайыр решила остаться вместе с его родителями из-за глубокой привязанности и беззаветной любви к родной земле. Их жизнь течет в размеренном русле, пока в жизни Шайыр не появляется метеоролог Эрмек. Съемки проходили в ущелье Турген в Иссык-Кульской области.

Напомним, в начале октября 2015-го фильм «Сутак» заявлен от Кыргызстана на соискание кинопремии «Оскар-2016».