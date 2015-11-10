Кыргызская лента «Сутак» получила приз на поддержку дистрибуции фильма в Германии

Кыргызская лента «Сутак» («Небесное кочевье») получила приз на поддержку дистрибуции фильма в Германии. Об этом сообщила сопродюсер ленты Алтынай Койчуманова.

По ее данным, это произошло на закрытии 25-го - юбилейного - выпуска фестиваля в городе Котбусе. Награда позволит осуществить прокат в кинотеатрах ФРГ и выпуск DVD. Дистрибуцию осуществит одна из лидирующих немецких компаний, которая также была дистрибьютором фильмов «Бешкемпир» и «Свет-аке» Актана Арым Кубата.

Кинопрокат дебютной ленты Мирлана Абдыкалыкова в Германии запланирован на весну 2016 года. Всего на фестивале представили более 90 кинокартин из разных уголков планеты, а «Сутак» соревновался в основной конкурсной программе.

Картина повествует о семье кочевников. Главные герои - старик Табылды, его жена Карачач, их невестка Шайыр и семилетняя внучка Умсунай. После смерти мужа Шайыр решила остаться вместе с его родителями из-за глубокой привязанности и беззаветной любви к родной земле. Их жизнь течет в размеренном русле, пока в жизни Шайыр не появляется метеоролог Эрмек. Съемки проходили в ущелье Турген в Иссык-Кульской области.

Напомним, в начале октября 2015-го фильм «Сутак» заявлен от Кыргызстана на соискание кинопремии «Оскар-2016».