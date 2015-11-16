Очередная «Скорость»: последняя ставка

Воровать и симпатизировать грабителям, конечно, нехорошо. Но смотреть на их приключения в кино почти всегда интересно. На экраны вышел фильм «Скорость: Автобус 657». В оригинале он называется Heist («Ограбление»).

Поуп - владелец казино. Он стар и болен. Курит электронные сигареты, отдыхает с молодыми девчатами и философствует. «Мы спасаем себя, а не тех, кого любим», - говорит он и отдает приказ застрелить какого-то бедолагу, укравшего у него $10 тысяч. «Плохо сожалеть о том, что не так жил. Живи сразу как надо!» - изрекает он, раскаявшись.

У него в казино трудится Вон – его бывший подельник, когда-то покинувший криминальную стезю ради семьи. Выполняет непыльную работу и заботится о больной дочери, которой срочно нужно $300 тысяч на операцию. Вначале Вон по-хорошему просит у Поупа взаймы. Тот из принципа отказывает и увольняет его. Что происходит далее, догадаться нетрудно. Вон с товарищами крадет деньги и пытается скрыться от полицейских и обезумевших от такой наглости бандитов.

На исходе первого получаса герои попадают в автобус, где и развиваются дальнейшие события. Почти все время на экране плохие парни. Они не блещут логикой, действуя грубо и неэстетично. И даже те, кого поначалу считаешь хорошим, на поверку оказываются негодяями. Лишь Вон вызывает сочувствие. Ради ребенка он готов на все.

В фильме примечательный актерский ансамбль. В главной роли засветился Джеффри Дин Морган, наиболее известный по съемкам в телесериалах. Харизматичен, играет с энтузиазмом. Еще несколько таких ролей, и на шестом десятке лет станет звездой боевиков.

Роберт Де Ниро вновь изображает гангстера. Именно такие роли ему когда-то давались лучше всего. И теперь, в 72 года, его морщинистое лицо идеально подходит для образа криминального авторитета. Актер подтянут. Купается в роли, писавшейся будто специально под него. Его персонаж в этом фильме явно отсылает к легендарной ленте «Казино» (1995), где Де Ниро играл похожую роль.

На вторых ролях звезды смешанных единоборств. Дэйв Батиста делает все более уверенные шаги в кино. Здесь играет неуравновешенного бандита, чья безумная идея приводит к негативным последствиям. Батиста старается быть эмоциональным, и у него неплохо получается. Джина Карано в ролях второго плана смотрится интереснее, чем в главных. Не так бросается в глаза недостаток ее природного обаяния. Если будут снимать очередную серию «Терминатора», Карано - лучший кандидат на роль злого робота.

Фильм напряженный, динамичный и зрелищный. Захватывает с первых минут. Диалоги нетривиальные. Есть и интрига, и неожиданные повороты. Конец, правда, предсказуем. Но в таких фильмах не это главное. Важен процесс, а он радует.

«Скорость: Автобус 657»

США, 2015 год, 92 минуты

Режиссер: Скотт Манн

В ролях: Джеффри Дин Морган, Роберт Де Ниро, Дэйв Батиста, Джина Карано

Жанр: боевик, триллер.