Космическая сила

Фантастических фильмов о людях со сверхспособностями много: «Бэтмен», «Супермен», «Человек-паук»… А вот комедий на эту тему недостаточно. Вспоминается разве что «Брюс Всемогущий» (2003). И зря! Ведь супермены могут быть такими чудаками. На экраны вышел фильм «Все могу» - глоток позитива в смутное время.

Школьный учитель Нил Кларк живет с псом, ругается с вредной соседкой и заглядывается на хорошенькую.

- Мужчине нужна женщина, – говорит ему друг.

- У меня есть Дэннис.

- Он собака!

- Не хочу усложнять себе жизнь.

И тут пришельцы, говорящие на смешном языке, решают разобраться с землянами и уничтожить планету. У них при просмотре земного ТВ сложилось превратное впечатление о человечестве, и они решают улучшить моральный облик Вселенной. Пришельцы благородны и дают землянам в лице Нила Кларка шанс на спасение. Наделяют его всемогуществом, чтобы посмотреть, насколько гуманно он им распорядится.

Поначалу главный герой не ведает о новых способностях и нечаянно убивает людей. Потом начинает использовать свой дар с умом: одним взмахом руки убирает за собакой, располагает к себе начальство, усмиряет буйных учеников, увеличивает мускулатуру… Человек не блещет умом и поздно понимает ценность обретенного дара. На помощь приходит животное.

В главной роли снялся харизматичный Саймон Пегг, в последнее время блистающий с Томом Крузом в ленте «Миссия невыполнима». Британец далек от классических канонов мужской красоты. Берет другим – старанием и бешеной энергетикой.

Одну из последних своих ролей сыграл в этом фильме знаменитый комик Робин Уильямс, скончавшийся больше года назад. Он озвучил пса, и любители смотреть кино с оригинальной звуковой дорожкой насладятся его дикцией и эмоциями.

Задача радовать мужской глаз возложена на 42-летнюю Кейт Бекинсейл. Больше всего она известна по съемкам в многосерийном ужастике «Другой мир», где наряжается в обтягивающие костюмы и возбуждает интерес зрителей к непознаному. В комедиях снимается реже. Не отличается актерским талантом, зато имеет привычку во всех фильмах ходить с приоткрытым ртом. Не изменила ей и здесь. Должно быть, думает, что так сексуальнее.

Не совсем понятна целевая аудитория проекта. Присутствуют весьма пошлые шутки и много нецензурной лексики. Однако есть и моменты, рассчитанные на детей. Чопорным людям здешний юмор может показаться топорным и примитивным. Но он вполне качественный. Есть абсолютно безбашенные шутки, от которых даже самый грустный зритель непременно рассмеется. Финал непредсказуем и поучителен. Огорчает лишь малый хронометраж.

«Все могу» - веселый фильм, который из-за недостаточной раскрутки, увы, может остаться незамеченным широкой аудиторией.

«Все могу»

Великобритания, США, 2015 год, 85 минут

Режиссер: Терри Джонс

В главной роли: Саймон Пегг

Жанр: фантастика, комедия.