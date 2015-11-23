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Названы фильмы, вошедшие в Национальный конкурс V МКФ «Кыргызстан – страна короткометражных фильмов»

23/11/15 12:58, Бишкек – ИА «24.kg», Каныкей МАНАСОВА

Отборочная комиссия V Международного кинофестиваля стран СНГ, Балтии и Грузии «Кыргызстан - страна короткометражных фильмов» представила список фильмов, вошедших в Национальный конкурс. Об этом ИА «24.kg» сообщила сотрудник киностудии «Айтыш фильм» Чолпон Идрисова.

 

По ее данным, это десять кинокартин, снятых в 2015 году: драмы «В томительной дороге» режиссера Назик Джанышбек кызы, «Семь» Караша Жанышова, «Вода» Асанкожо Айтикеева, «Таксист» Кымбат Адылбековой, «Мельница» Нурлана Темирбек уулу, «Тень» Азата Момунова и документальные фильмы «Диктор» Айданы Зиядин, «Каникулы» Хайруллы Рахматулла уулу, «Лампа» Асель Жураевой, «Садык Шер-Нияз» Гульзады Осмонбековой.

 

Фестиваль пройдет 12-15 декабря в Бишкеке, его конкурсная программа включает игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино. По итогам фестиваля будут вручены призы за лучшие фильм, режиссуру, а также призы жюри и зрительских симпатий.

 

Список участников Международного конкурса будет объявлен в ближайшие дни. В него войдут 15 фильмов из стран СНГ, Балтии, Грузии и Кыргызстана.

 

Организаторы фестиваля - ОФ «Айтыш», Союз кинематографистов и Министерство культуры, информации и туризма КР.

URL: http://www.24.kg/pro_kino/23337/

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