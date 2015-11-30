Нужно только захотеть всем сердцем

Свершилось: удалось посмотреть мультик «Савва. Сердце воина», о котором много слышала и читала в последние полгода. Режиссером новой российской ленты выступил известный музыкант, композитор, исполнитель, продюсер Максим Фадеев. В новой работе, к слову, он смог проявить себя во всех своих творческих ипостасях.

По признанию самого Фадеева, он всю жизнь мечтал создать мультфильм. «Анимация всегда была моим увлечением, но по-настоящему на его создание меня вдохновил мой сын Савва: я захотел написать для него сказку. Именно поэтому проект носит его имя», - сказал он после премьеры ленты.

Сюжет мультфильма не блещет новизной: десятилетний мальчик Савва вместе с друзьями, которых он приобретает по пути к Волшебнику, одолевает злых недругов, спасает от них свою деревню и остается жить долго и счастливо. Несмотря на простоту истории, которую предлагают зрителю создатели мультипликационной ленты, в ней кроме имени Саввы сплошь чудные имена: Анга, Пусик, Фафл, Нанти, Мама ЖоЗи, Шантагар и другие. Но не судите строго: если у вас есть дети, вспомните, как вы сами, рассказывая порой на ночь сказку собственного сочинения, ухищряетесь придумать немало новых имен и словечек. Есть один момент почти в финале мультика, когда Савва с друзьями наконец достигает дома Волшебника на высокой горе. И кто, вы думаете, там его встречает? Нет, не старая колдунья или злой волшебник, а маленькая умненькая девочка с милым голоском. Довольно неожиданный ход, но одновременно приятный сюрприз зрителю. Разве вам в детстве при прочтении сказок или просмотре незнакомого фильма хоть раз втайне не хотелось именно этого: чтобы положительного, сильного и доброго героя ждал не рассыпающийся от старости коварный волшебник?

Главным недостатком ленты, как посчитали многие зрители (и я солидарна с ними), является некачественная озвучка на русском языке. И это несмотря на то, что озвучивали героев профессиональные и известные российские актеры - Константин Хабенский, Армен Джигарханян, Мария Кожевникова, Игорь Верник, Сергей Гармаш, Михаил Галустян и другие. К слову, Максим Фадеев сразу сделал и англоязычную версию киноистории, к озвучке которой привлек звезд экрана Милу Йовович, Шэрон Стоун, Джо Пеши, Вуппи Голдберг и других. Стоит погуглить и найти отзывы о том, каким получился англоязычный вариант мультфильма.

3D-графика в ленте завораживает, уносит в другой мир. Мультик этот однозначно надо смотреть только на большом экране: кажется, потянись немного вперед, и ты сможешь коснуться рукой цветов на большом лугу, ощутить их аромат… Мы, рядовые зрители, не мастера компьютерных технологий, и потому не обладаем правом строго судить о качестве 3D-графики. Думаю, что все пейзажи в мультике тщательно и с любовью прорисованы художником. Именно они создают при просмотре атмосферу уюта, комфорта и покоя на душе. А это многого стоит.

Мультфильм «Савва. Сердце воина» наивен, однако одновременно с этим он хорош для семейного просмотра, для родителей с детишками младшего школьного возраста, например. Как и старые добрые сказки, он учит быть верным в дружбе, не предавать друзей и достигать своих целей, даже если для этого потребуется приложить немало усилий. Мультик будет понятен всем, у кого сердце еще не окончательно покрылось коркой цинизма и пошлости. «Нужно только захотеть всем сердцем», - гласит слоган ленты.

«Савва. Сердце воина»

Россия, 2015 год, 85 минут

Режиссер: Максим Фадеев

Жанр: мультфильм, приключения, фэнтези.