Урмат Айталиев: «Кыргызфильмофонд» не запрещал выпуск фильма «13 аймак» на широкие экраны

«Кыргызфильмофонд» не запрещал выпуск фильма «13 аймак» на широкие экраны», - заявил ИА «24.kg» глава организации Урмат Айталиев.

По его словам, заявления сопродюссера картины Шаирбека Маматокторова о том, что «13 аймак» может не выйти в большой прокат из-за его содержания и излишней, как показалось членам экспертной комиссии, политизированности, не соответствуют действительности. «Начнем с того, что комиссия, о которой говорит Маматокторов, создана не при Министерстве культуры, информации и туризма, а при нашем фонде. Все картины, прежде чем показать их зрителю, смотрят эксперты – деятели кино. Потом они выносят заключение по жанру картины, ее содержанию, возрастной категории. Рекомендуют какие-то моменты, если они есть, вырезать. По закону «О кинематографии» мы не можем пропускать фильмы, содержащие призывы к межнациональной розни, насильственному свержению власти, порнографические сцены. Но «13 аймак» я не видел. Как я могу заявлять или члены нашей комиссии, политизирован он или нет?» - недоумевает Урмат Айталиев.

Он утверждает, что прокатное удостоверение, по которому та или иная лента выходит на экраны кинотеатров, фильм не получал. «А то, что показывает Маматокторов, это бумага, выданная нашими казахстанскими коллегами, поскольку «13 аймак» - совместный с казахами кинопродукт. Но мы разрешения не давали, так как фильм не смотрели», - подчеркнул Урмат Айталиев и добавил, что Шаирбек Маматокторов не представил пакет документов, необходимых для регистрации и характеристики фильма.

Шаирбек Маматокторов отмечает, что обескуражен высказываниями Урмата Айталиева, но понимает его как чиновника. «Он сейчас под давлением власти и силовиков. И, разумеется, он будет отрицать все. Фильм я отдал им, отдал трейлер, постер. Фильм с меткой и сжатый в формате MP4. Поэтому и «Кыргызфильмофонд» мне выписал прокатное удостоверение, и поступил вполне законно. Поскольку фильм обычный, художественный. Именно так они и оценили его. Другой вопрос, почему вдруг к нашему фильму такой интерес проявили органы и высокие должностные лица. Возможно, это все связано с моими политическими взглядами. И, как я прочитал в прессе, меня обвиняют в связи с бакиевцами, что как бы они финансировали этот фильм. Если бы они финансировали, фильм, скорее всего, был бы не художественным и для проката, а документальным. Что за бред? Что вообще происходит?» - заявил Шаирбек Маматокторов.