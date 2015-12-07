Толекан Исмаилова: На организацию фестиваля «Бир Дуйно – Fest 2015» ушло около $100 тысяч

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«На организацию фестиваля документального кино «Бир Дуйно – Fest 2015» ушло около $100 тысяч», - сообщила сегодня на пресс-конференции глава ОО «Бир Дуйно» Толекан Исмаилова.
По ее словам, фестиваль начнет показ документальных фильмов 10 декабря и завершится 14 декабря. «Кинопоказ пройдет не только в Бишкеке, но и в регионах. В преддверии фестиваля пройдут круглые столы, посвященные правам на свободу объединений, ранним бракам и материнству, проблеме торговли людьми», - сказала Толекан Исмаилова.
Представители «Бир Дуйно» добавили, что фестиваль приурочен к еще одной знаменательной дате – 40-летней годовщине подписания Хельсинских соглашений и Орхусской конвенции.
URL: http://www.24.kg/pro_kino/24209/