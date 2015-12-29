Фильм для спасения брака

В Бишкеке состоялся закрытый показ южнокорейского фильма «Жизнь моя – моя любовь». Отличительной особенностью картины является профессиональный дубляж на русский язык голосами отечественных актеров из драмтеатров и театра оперы и балета, а также звезд эстрады.

«Это не первый фильм южнокорейского производства, озвученный нашими актерами, - сказал директор компании, осуществившей дублирование, Ли Ки Хо. – В 2015 году мы выпустили в прокат три ленты в кинотеатрах Кыргызстана и Казахстана. Конечно, успех зависит от того, с каким энтузиазмом взялись за дело все участники проекта, они проделали огромную кропотливую работу над «укладкой» текста, записью и обработкой звука. Это хорошие результаты, и мы стараемся повышать планку качества в обработке кинофильмов Кореи в Кыргызстане»

«Первый фильм «Призрак девушки», который вышел в прокат в КР и РК, имел большой успех. Наверное, впервые прокат зарубежного фильма в нашей стране длился четыре месяца. Это определяющий показатель успешности фильма. Набравшись опыта, наша команда привлекла к сотрудничеству звезд эстрады. Гульзинат Суранчиева, Омар Жанышов, Гульжигит Калыков, Галина Кетова, Станислав Касьянов и другие с удовольствием откликнулись на приглашение озвучить романтическую комедию. Кстати, героев фильма мы подбирали к характерам наших звезд. Начиная с 1 января лента выйдет в прокат во всех кинотеатрах страны», - рассказал руководитель службы маркетинга компании Марат Казиев.

Для меня как зрителя, видевшего первую картину, дублированную этой компанией, а потом их четвертую, заметен прогресс в качестве. Кыргызстанские певцы, актеры и люди, чьи голоса подошли для озвучки, неплохо справились со своей задачей: корейские актеры говорят на русском так же убедительно и эмоционально, как на своем. Стоит отдать должное и режиссеру дубляжа – известному отечественному актеру Мурату Мамбетову. Перед показом картины он рассказал, что работать над озвучкой корейских фильмов довольно непросто. «Это совершенно разные языковые системы. В корейском языке всего двумя слогами можно сказать несколько предложений, что невозможно в русском», - пояснил он.

«Мы готовимся к дубляжу фильмов для кинотеатров Кыргызстана и на кыргызском языке, планируя таким образом расширить зрительскую аудиторию», – добавил в свою очередь руководитель департамента развития бизнеса компании Мунарбек Омаров.

Теперь о самом фильме. Ен Мин и Ми Ен - обычная пара. Учились, встречались, влюбились, поженились. Все, как у всех. После женитьбы и эйфории у них, как и у других пар, начинаются серые будни, и при этом множество соблазнов вокруг. Как-то они встречают коллегу Ми Ен, и она о чем-то долго с ним секретничает. Благоверный тут же подумал, что это первая любовь его жены. Ревность зашкаливает! Когда же Ми Ен уезжает к родителям, он решает соблазнить другую. Казалось бы, что может ему помешать? И смогут ли молодожены пройти через быт, ревность, обиды и недопонимание, чтобы узнать, что же такое настоящая любовь.

А знаете, сейчас с Запада в нашу сторону движется новое веяние – кинотерапия. Это модная замена семейному психологу. Порой очень полезно посмотреть со стороны на то, с какими проблемами сталкиваются другие пары, и сделать выводы. Лента «Жизнь моя – моя любовь» дает такую возможность. Как важно сделать это вовремя! Картина лишь на первый взгляд кажется легкой и, может, даже поверхностной. Фильм на самом деле поднимает не одну серьезную тему - любви и верности, обмана и лжи, терпимости друг к другу и нежелания понять другого. Вы не найдете глубокомысленного поиска смысла жизни. Все в фильме довольно просто и потому… понятно зрителю. Не будет ошибкой отнести его к категории тех произведений, которые спасут семейный брак.

Посмотрев его, вы не научитесь любить, вам не станет понятнее природа этой спасительной, а иногда и губительной эмоции; вы лишь засвидетельствуете чужую любовь — прекрасную, взбалмошную, вихревую, отчаянную, кроткую, внезапную, взаимную, непонятную, несчастную, терпкую, волшебную, колдовскую, надрывную, трагическую. Любовь всегда разная, и мы тоже. Но в любви мы все одинаковые. А посему – смотрите фильм и наслаждайтесь.

«Жизнь моя – моя любовь»

Южная Корея, 2015 год, 111 минут

Режиссер: Лим Чан Санг

Жанр: романтическая комедия.