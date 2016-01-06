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Кыргызские фильмы примут участие в конкурсах международного кинофестиваля в Бангладеш

6/01/16 13:06, Бишкек – ИА «24.kg», Каныкей МАНАСОВА

Кыргызские фильмы примут участие в конкурсах международного кинофестиваля в Бангладеш. Об этом сообщили в Департаменте кинематографии КР.

 

По его данным, XIV Международный кинофестиваль 14-22 января пройдет в столице Бангладеш - Дакке. Слоган форума – «Лучшее кино, лучшая аудитория, лучшее сообщество». Этот форум - самое престижное событие в киноиндустрии Бангладеш. Он всегда собирает большую зрительскую аудиторию, стремится представить самое лучшее мировое кино своим зрителям, выступает против дешевой коммерциализации киноиндустрии, за развитие подлинного, чистого кино в Бангладеш. Готовясь к проведению форума, организаторы просмотрели 170 фильмов из 60 стран.

 

Фестиваль имеет несколько программ: основной конкурс, конкурсы «Фильмы режиссеров-женщин», «Детское кино», «Мировое кино», «Конкурс короткометражного и независимого кино», «Фильмы Северных стран» и «Духовные фильмы». Международное жюри (в числе которого и кыргызский киновед Гульбара Толомушова) назовет лучшие фильм, режиссера, актера, актрису, сценариста и оператора.

 

В основном конкурсе за награду поборется лента «Небесное кочевье» режиссера Мирлана Абдыкалыкова. В конкурсе фильмов режиссеров-женщин будут представлены полнометражные игровые картины, короткометражные и документальные ленты из КР: «Под небесами» Дальмиры Тилепбергеновой, «Топурак» («Прах земной») Чолпонай Борубаевой, «Таксист» Кымбат Адылбековой. 

URL: http://www.24.kg/pro_kino/25771/

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