Кыргызские фильмы примут участие в конкурсах международного кинофестиваля в Бангладеш. Об этом сообщили в Департаменте кинематографии КР.

По его данным, XIV Международный кинофестиваль 14-22 января пройдет в столице Бангладеш - Дакке. Слоган форума – «Лучшее кино, лучшая аудитория, лучшее сообщество». Этот форум - самое престижное событие в киноиндустрии Бангладеш. Он всегда собирает большую зрительскую аудиторию, стремится представить самое лучшее мировое кино своим зрителям, выступает против дешевой коммерциализации киноиндустрии, за развитие подлинного, чистого кино в Бангладеш. Готовясь к проведению форума, организаторы просмотрели 170 фильмов из 60 стран.

Фестиваль имеет несколько программ: основной конкурс, конкурсы «Фильмы режиссеров-женщин», «Детское кино», «Мировое кино», «Конкурс короткометражного и независимого кино», «Фильмы Северных стран» и «Духовные фильмы». Международное жюри (в числе которого и кыргызский киновед Гульбара Толомушова) назовет лучшие фильм, режиссера, актера, актрису, сценариста и оператора.

В основном конкурсе за награду поборется лента «Небесное кочевье» режиссера Мирлана Абдыкалыкова. В конкурсе фильмов режиссеров-женщин будут представлены полнометражные игровые картины, короткометражные и документальные ленты из КР: «Под небесами» Дальмиры Тилепбергеновой, «Топурак» («Прах земной») Чолпонай Борубаевой, «Таксист» Кымбат Адылбековой.