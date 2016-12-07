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В Кыргызстане на границе задержали радиоактивный груз

7/12/16 09:10, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Кыргызстане на границе задержали радиоактивный груз. Об этом сообщает ГПС КР.

 

По их данным, при оформлении грузового состава, следовавшего по маршруту Мерке (Казахстан) – Аламудун (Кыргызстан), на контрольно-пропускном пункте «Каинды-железнодорожный» сработал радиационный портал.

 

Пограничники остановили состав и провели дополнительный радиационный контроль, в ходе которого выяснилось, что уровень радиации превышает допустимую норму. Для обеспечения безопасности грузовой состав направили в специально отведенное место на железнодорожной станции.

 

Выяснилось, что груз (шаровая мельница, распылительная сушилка, огнеупорные кирпичи) общим весом 37 тонн перевозили из Китая в Кыргызстан транзитом через Казахстан.

 

После оформления документов грузовой состав передали сотрудникам МЧС КР для дальнейшего разбирательства.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41108/

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