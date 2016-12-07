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<strong>При обстреле госпиталя в Алеппо (Сирия) ранен уроженец Кыргызстана</strong>
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При обстреле госпиталя в Алеппо (Сирия) ранен уроженец Кыргызстана

7/12/16 10:38, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

При обстреле госпиталя в Алеппо (Сирия) ранен уроженец Кыргызстана Вадим Арсентьев. Об этом сообщили российские СМИ.

 

По их данным, 5 декабря боевики нанесли артиллерийский удар по российскому мобильному госпиталю в Алеппо. В результате погибли две женщины-медика. Еще один врач – главный педиатр Вооруженных сил РФ Вадим Арсентьев получил тяжелое минно-взрывное ранение груди, головы и конечностей.

 

 

Вадима Арсентьева прооперировали на военной базе «Хмеймим», а затем спецбортом доставили в Москву в госпиталь имени Бурденко. В реанимационном отделении ему назначили курс интенсивной терапии. Медики делают все возможное, чтобы спасти педиатра.

 

  • Вадим Арсентьев родился в 1963 году во Фрунзе. В 1980 году окончил среднюю школу №6. В том же году поступил в Военно-медицинскую академию.

Вадим Арсентьев — профессор кафедры детских болезней Военно-медицинской академии имени Кирова. В педиатрии работает более 30 лет. Он отправился в Алеппо, чтобы помогать пострадавшим и нуждающимся в помощи детям. Это была не первая его командировка в Сирию.

 

Одноклассники врача рассказали ИА «24.kg», что в Бишкеке до сих пор живет мама врача. Сам он приезжал в Кыргызстан этим летом. У них сохранились фотографии августовской встречи.

 

 

Добавим, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшего.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41119/

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