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Пожар в одном из жилых районов Бишкека локализован

10/12/16 18:36, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

 

Пожар в Бишкеке в помещении, расположенном на пересечении улиц Медерова и Элебаева, локализован. Об этом ИА "24.kg" рассказали в МЧС.

 

По их данным, очаг возгорания находился в одной из частных построек, но объект был нежилой. Пожар ликвидируют два пожарных расчета. Причины выясняются. Жертв и пострадавших нет.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41335/

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