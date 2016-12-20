Вооруженный мужчина пытался проникнуть в посольство США в Турции

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в воздух из дробовика у здания посольства США в Анкаре (Турция). Об этом сообщило агентство «Анадолу».

Мужчина подошел к зданию со стороны фасада, пряча оружие под курткой. Сразу после выстрела его задержали сотрудники полиции, охраняющие посольство. На место прибыла группа следователей, чтобы выяснить подробности.

Как сообщило издание Daily Sahab, инцидент завершился, однако американским гражданам советовали обходить место происшествия до утра вторника, пока работает следственная группа.

Стрельба произошла в ночь после убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Его застрелили перед началом фотовыставки, когда он готовился произнести речь.