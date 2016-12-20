RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Самые запомнившиеся цитаты
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 21:33
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Вооруженный мужчина пытался проникнуть в посольство США в Турции

20/12/16 09:02, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в воздух из дробовика у здания посольства США в Анкаре (Турция). Об этом сообщило агентство «Анадолу».

 

Мужчина подошел к зданию со стороны фасада, пряча оружие под курткой. Сразу после выстрела его задержали сотрудники полиции, охраняющие посольство. На место прибыла группа следователей, чтобы выяснить подробности.

 

Как сообщило издание Daily Sahab, инцидент завершился, однако американским гражданам советовали обходить место происшествия до утра вторника, пока работает следственная группа.

 

Стрельба произошла в ночь после убийства в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Его застрелили перед началом фотовыставки, когда он готовился произнести речь.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41910/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ