В Иркутске число погибших от отравления «Боярышником» достигло 59

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Четыре человека скончались за ночь в больницах Иркутска от отравления «Боярышником», поступили с тем же диагнозом еще 12 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».
Как ранее заявили в правительстве области, с 18 по 20 декабря от употребления средства «Боярышник» умерли в больницах 25 человек, доставлены мертвыми 24.
Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник», в составе которого обнаружили метиловый спирт, произошло в Иркутске в выходные.
20 декабря в Иркутской области объявили днем траура по погибшим в результате массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41918/