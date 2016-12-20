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В Иркутске число погибших от отравления «Боярышником» достигло 59

20/12/16 10:17, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Четыре человека скончались за ночь в больницах Иркутска от отравления «Боярышником», поступили с тем же диагнозом еще 12 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

 

Как ранее заявили в правительстве области, с 18 по 20 декабря от употребления средства «Боярышник» умерли в больницах 25 человек, доставлены мертвыми 24.

 

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник», в составе которого обнаружили метиловый спирт, произошло в Иркутске в выходные.

 

20 декабря в Иркутской области объявили днем траура по погибшим в результате массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией. 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/41918/

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