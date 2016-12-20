СМИ: Фотограф, снявший убийцу российского посла, рассказал подробности трагедии

Фотограф Associated Press Бурхан Озбилиджи, который присутствовал в момент убийства российского посла в Анкаре и сфотографировал убийцу сразу после совершенной им атаки, рассказал детали произошедшего. Об этом написало РИА «Новости».

По его словам, атака произошла на открытии выставки «От Калининграда до Камчатки глазами путешественников», которую фотограф решил посетить «просто потому, что она была по пути домой».

Это было стандартное мероприятие, отмечает фотограф.

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«Поэтому когда мужчина в темном костюме и галстуке достал пистолет, я был ошеломлен и подумал, что это какой-то постановочный трюк, - рассказал он. - Но на самом деле это было хладнокровно спланированное убийство, которое происходило на моих глазах и на глазах у других людей, которые в ужасе ползли к укрытию после того, как коротко стриженый мужчина застрелил российского посла».

Как отметил фотограф, в галерее прозвучало минимум восемь выстрелов. Люди падали на пол, прятались под столами и за колоннами. «Я был напуган и растерян, но спрятался за стеной и занялся своей работой: стал делать фотографии», - добавляет Озбилиджи.

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Фотограф прибыл на выставку в момент, когда российский посол Андрей Карлов выступал с речью. «Он говорил негромко и, насколько я мог расслышать, с любовью о своей родине», - отметил Озбилиджи, добавив, что Карлов в момент выступления показался ему «спокойным и скромным».

Потом последовали выстрелы и началась паника. «У меня ушло несколько секунд на то, чтобы осознать случившееся: рядом со мной умер человек, жизнь исчезла на моих глазах», - сказал он.

Нападение на российского посла Андрея Карлова произошло в понедельник вечером. От полученных огнестрельных ранений он скончался. Спустя какое-то время прибывшая на место происшествия полиция уничтожила стрелка. Он успел ранить еще трех человек.

© AP Photo/ Burhan Ozbilici

Сообщается, что террориста звали Мевлют Мерт Алтынташ, он несколько лет служил в полиции Анкары, однако в день нападения на российского посла находился не при исполнении.

Озбилиджи описал террориста как человека, который был возбужден, но в то же время странным образом контролировал свои действия.

«Когда я вернулся в офис отредактировать фото, я был шокирован, увидев, что стрелок стоял прямо за послом во время его выступления - прямо как друг или телохранитель», - добавил фотограф.