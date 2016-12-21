На Иссык-Куле во время рыбалки погибли двое молодых людей

На Иссык-Куле во время рыбалки перевернулась лодка, двое молодых людей погибли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, ЧП произошло сегодня в Тюпском районе.

В лодке находились Т.Ш., 1989 года рождения, и Э.Э., 1990 года рождения. Сотрудники пожарно-спасательного отдела МЧС рано утром обнаружили их тела.