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На Иссык-Куле во время рыбалки погибли двое молодых людей

21/12/16 10:26, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

На Иссык-Куле во время рыбалки перевернулась лодка, двое молодых людей погибли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

 

По ее данным, ЧП произошло сегодня в Тюпском районе. 

 

В лодке находились Т.Ш., 1989 года рождения, и Э.Э., 1990 года рождения. Сотрудники пожарно-спасательного отдела МЧС рано утром обнаружили их тела.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42017/

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