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В Турции по делу об убийстве российского посла задержали 13 человек

21/12/16 13:35, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Тринадцать человек задержаны в турецких провинциях Анкара, Измир и Айдын по подозрению в причастности к убийству посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на полицию.

 

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Ранее турецкие СМИ писали о 6 задержанных родственниках убийцы посла. Сообщается, что часть задержанных связана с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке переворота в июле.

 

Вооруженное нападение на посла РФ в Турции произошло в понедельник в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову, ранения оказались смертельными.

 

Убийца, сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме, предъявив служебное удостоверение. В результате полицейской операции нападавшего уничтожили. МИД России назвал произошедшее терактом.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42060/

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