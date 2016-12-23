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На автодороге Бишкек - Ош сошла лавина, дорога закрыта

23/12/16 10:20, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

На 224-м километре автодороги Бишкек - Ош у спуска с перевала Ала-Бель около 9.35 сошла лавина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог КР.

 

По ее данным, снежной массой снесло «Мерседес-Гигант», водитель и пассажиры не пострадали. Экстренно для расчистки трассы привлечена бригада Минтранса КР.

 

Дорога на данном участке, по приблизительным данным, будет закрыта в течение последующих 5-6 часов. Ведомство просит водителей воздержаться от поездки по этой трассе.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42196/

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