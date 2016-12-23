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На дочь Дональда Трампа напали в самолете

23/12/16 10:31, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка подверглась нападению в самолете. Неизвестный набросился на нее на борту лайнера, который готовился к вылету в аэропорту Нью-Йорка, пишут «Дни.ru».

 

Инцидент произошел сразу же после того, как Иванка Трамп и ее дети заняли места в самолете. Неизвестный подошел к ней и буквально набросился с оскорблениями. При этом основной темой негодования нарушителя порядка стала политическая позиция ее отца.

 

 

Неизвестный начал кричать, что Дональд Трамп уничтожает США, и поэтому, по его мнению, семейству президента не место среди сограждан на борту одного самолета. Дебошир посчитал, что Иванка и ее дети должны летать на семейном лайнере.

 

Дочь Трампа не отреагировала на провокацию и не стала вступать в конфликт. Женщина спокойно продолжила рисовать с детьми, а буйного пассажира вывели из самолета.

 

 

Иванка Трамп была одним из руководителей предвыборного штаба ее отца Дональда в ходе гонки за кресло президента США. Мультимиллардеру удалось победить представительницу демократов Хиллари Клинтон.

 

После победы Трампа в США в течение нескольких дней вспыхнули акции протеста. Многие были несогласны с итогом выборов, однако никто не смог предоставить весомых аргументов за отмену победы мультимиллиардера.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42200/

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