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В центре столицы Кыргызстана стреляли в водителя

23/12/16 14:47, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Бишкеке возле центральной мечети ранили водителя. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

 

Уточняется, что на улице Московской примерно в 11.30 между двумя водителями 1989 года рождения возникла перепалка: они не поделили дорогу. Позже ссора переросла в драку. За одного из водителя вступилась сидевшая в машине супруга.

 

«Один из конфликтующих достал травматический пистолет и выстрелил. В настоящее время пострадавший в больнице, а подозреваемый дает показания в УВД Свердловского района», - добавили в МВД.

 

Обстоятельства инцидента выясняются.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42232/

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