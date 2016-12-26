RSS
facebookfacebookgoogale+
«Я снова лечу в Сирию». СМС Вадима Арсентьева перед командировкой в Алеппо
Маленькое пособие? Это ваши личные проблемы
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 26 декабря 2016 года. Понедельник. Бишкекское время 16:52
НОВОСТИ ДНЯ:
Происшествия
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Минтранс: на участке дороги, где со скалы сорвалась автомашина, защитных ограждений не было

26/12/16 14:55, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

На 45-м километре автодороги Мырза-Аке – Кара-Кульджа – Алайкуу, где со скалы сорвалась автомашина, защитных ограждений не было. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник Дорожно-эксплуатационного предприятия №26 Бакыт Аттокуров.

 

По его словам, эта трасса входит в категорию международных, однако из-за сложного ландшафта ее не асфальтируют, не ставят знаки, там нет и защитных сооружений.

 

- На том участке, где произошла трагедия, дорога идет по склону горы, зимой там постоянно сходят снежные лавины, происходит камнепад, летом случаются оползни, потому что в грунте много мелких источников воды. И даже если поставить знаки, защитные сооружения, их все равно снесут лавины и оползни, - сказал начальник ДЭП.

 

Напомним, 23 декабря 2016 года на 45-м километре автодороги Мырза-Аке – Алайкуу на территории айыльного округа Ой-Тал Кара-Кульджинского района с 80-метровой высоты (по информации УВД Ошской области) в реку Тар упал УАЗ, в салоне которой находились шесть человек.

 

По данным УВД Ошской области, в результате аварии получили ранения различной степени тяжести Жээнбек Ташиев, 1979 года рождения (водитель), Апиш Ибраимов, 1943 года рождения и Паша Мурзалиева, 1949 года рождения. На месте погибли Бусайра Байтемирова, 1968 года рождения и Айдай Мукамбаева, 2016 года рождения. По дороге в больницу скончалась еще одна пассажирка автомашины – Замира Суранбаева, 1963 года рождения.

 

Как сообщили в УВД области, в настоящее время выясняются причины аварии, ведется следствие. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42339/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ