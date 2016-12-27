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Одна из версий крушения Ту-154 – попадание посторонних предметов в двигатель
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Одна из версий крушения Ту-154 – попадание посторонних предметов в двигатель

27/12/16 12:08, Бишкек – ИА «24.kg», Антон ЛЫМАРЬ

«Одна из основных на данный момент версий крушения самолета Ту-154 в районе Сочи - попадание посторонних предметов в двигатель», - заявил агентству ТАСС источник в силовых структурах.

 

Он добавил, что по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и возникшая на борту техническая неисправность.

 

 

Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны проверяются четыре основные версии.

 

«Ими остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

 

 

Как отмечается, сегодня водолазы обнаружили на месте крушения один из бортовых самописцев. В ближайшее время его извлекут из воды, но его состояние неизвестно.

 

 

«Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены», - сообщили в силовых структурах.

 

В экстренных службах ТАСС сообщили, что в течение ночи в ходе поисков обнаружены тела трех погибших и большое количество останков.

 

 

На борту воздушного судна, которое летело в Сирию, находились 92 человека. Среди них музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза.

 

Фото ТАСС.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42409/

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