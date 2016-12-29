В Джалал-Абадской области в автоаварии погибли четыре человека

В Сузакском районе Джалал-Абадской области в автомобильной аварии погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 28 декабря примерно в 17.50 на 558-м километре автодороги Бишкек – Ош столкнулись грузовая автомашина марки «МАН» (госномер S3198AZ) и «Хонда Фит» (госномер О2929АХ). На месте погибли четыре человека (две женщины и два мужчины) – все уроженцы села Первомайского Базар-Коргонского района.

Тела погибших доставлены в морг областной больницы, водитель грузовика доставлен в РОВД, сообщило ведомство.