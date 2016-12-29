Версии крушения Ту-154 сократились вдвое. Теракт исключен

«Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Их число сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше», - заявил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов, сообщил ТАСС.

Следов пожара или взрыва на телах погибших пассажиров и фрагментах самолета не обнаружено, сообщил он. И еще раз подтвердил, что версия теракта исключена.

Комиссия рассчитывает найти причину трагедии в течение месяца, сообщил генерал-лейтенант Байнетов. «В соответствии с правилами расследования авиационных происшествий, при наличии материалов объективного контроля вещественных доказательств, как правило, работа проходит в течение месяца», — сказал он.

В Сочи завершились основные спасательные работы на месте катастрофы военного Ту-154, произошедшей в минувшее воскресенье. На поверхность извлечены все имеющие значение для расследования обстоятельств ЧП обломки самолета и бортовые самописцы. Из моря подняты тела 19 человек и более 200 фрагментов тел погибших.