В Баткенской области в шахте погиб подросток

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В угольной шахте города Сулюкты в Баткенской области погиб подросток. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, трагедия произошла 9 января примерно в 16.15 в одной из шахт, принадлежащий ОсОО «Белес-1».
Как сообщается, подросток, 2000 года рождения, вел добычу угля самовольно, на него упал камень, травма оказалась смертельной.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42880/