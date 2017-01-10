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В Баткенской области в шахте погиб подросток

10/01/17 09:18, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В угольной шахте города Сулюкты в Баткенской области погиб подросток. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, трагедия произошла 9 января примерно в 16.15 в одной из шахт, принадлежащий ОсОО «Белес-1».

 

Как сообщается, подросток, 2000 года рождения, вел добычу угля самовольно, на него упал камень, травма оказалась смертельной.  

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/42880/

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