Трагедии на шахтах Кыргызстана. Хроника и причины

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, за 2016 год произошло 5 обвалов. С начала 2017-го зафиксировали два трагических случая в городе Сулюкте.

Как рассказал ИА «24.kg» начальник управления горного надзора при Государственной инспекции по технической и экологической безопасности Максат Абдылдаев, в республике более 30 закрытых шахт, но люди гибнут в действующих карьерах, где идет добыча.

«Частные предприниматели берут лицензии на разработку месторождений, нанимают людей с улицы, без специального образования. Зачастую под завалами гибнут молодые парни - 17, 18 лет, хотя в шахту должны пускать лиц старше 20 лет», - отметил он.

Хроника трагедий на шахтах

4 января 2016 года . При добыче золота в Чаткальском районе Джалал-Абадской области под завалами погиб один человек.

. При добыче золота в Чаткальском районе Джалал-Абадской области под завалами погиб один человек. 1 марта. В городе Кызыл-Кие Баткенской области в карьере №5 три местных жителя самовольно добывали уголь. Они отравились угарным газом. До прихода спасателей их вывели из шахты. Двое погибли, один оказался в больнице.

В городе Кызыл-Кие Баткенской области в карьере №5 три местных жителя самовольно добывали уголь. Они отравились угарным газом. До прихода спасателей их вывели из шахты. Двое погибли, один оказался в больнице. 24 ноября . На территории айыльного аймака Терек-Сай в шахте №14 на глубине 250 метров произошел обвал. В это время шесть человек вели незаконно добывали там сурьму, одного из них не спасли.

. На территории айыльного аймака Терек-Сай в шахте №14 на глубине произошел обвал. В это время шесть человек вели незаконно добывали там сурьму, одного из них не спасли. 16 декабря. В Джалал-Абадской области в селе Северном, неподалеку от города Таш-Кумыра, обрушилась угольная шахта, четыре человека остались под завалами. Одного мужчину удалось спасти. Еще двое погибли от травм. В течение дня спасатели искали четвертого шахтера. Его обнаружили ближе к полуночи. Он провел под завалом более 11 часов.

В Джалал-Абадской области в селе Северном, неподалеку от города Таш-Кумыра, обрушилась угольная шахта, четыре человека остались под завалами. Одного мужчину удалось спасти. Еще двое погибли от травм. В течение дня спасатели искали четвертого шахтера. Его обнаружили ближе к полуночи. Он провел под завалом более 11 часов. 30 декабря. В 6.55 поступило сообщение о завале в шахте ОсОО «Кызыл-Булак» в Сулюкте. На место прибыли семь спасателей, но спасти мужчину не удалось.

В 6.55 поступило сообщение о завале в шахте ОсОО «Кызыл-Булак» в Сулюкте. На место прибыли семь спасателей, но спасти мужчину не удалось. 9 января 2017 года. В угольной шахте Сулюкты в Баткенской области погиб подросток, 2000 года рождения. Он добывал уголь самовольно. На него упал камень, травма оказалась смертельной.

В угольной шахте Сулюкты в Баткенской области погиб подросток, 2000 года рождения. Он добывал уголь самовольно. На него упал камень, травма оказалась смертельной. 10 января. В одной из угольных шахт Сулюкты произошел обвал, под которым остался человек. Шахта принадлежит ОсОО «Райымберди».

В 2016 году за нарушение правил промышленной безопасности Госэкотехинспекция закрыла пять шахт. К примеру, в Сулюкте шахту закрыли после смертельного случая. Более того, разрез расположен вблизи жилых домов, не соблюдается санитарно-защитная зона. Однако владельцы лицензии не согласились с решением чиновников и судятся уже год.

Министр ЧС Кубатбек Боронов пояснил, что виновных должна привлекать к ответственности Госэкотехинспекция. Инспекторы должны проверять шахты и закрывать те, которые небезопасны. МЧС же работает по факту, выезжая для спасения пострадавших. Функций контроля у министерства нет.