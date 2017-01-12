Тяжело раненного в Петербурге кыргызстанца спасли врачи

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Врачи Санкт-Петербурга спасли жизнь жестоко изрезанного гражданина Кыргызстана. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщил Life.
Как отмечается, в ночь на 12 января 32-летнего гражданина Кыргызстана с глубокими порезами лица и шеи доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга.
По предварительной информации, на пострадавшего напал с ножом неизвестный. Мужчине сделали операцию, сейчас он находится в реанимационном отделении под постоянным присмотром врачей.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43095/