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В колонии №27 в Кыргызстане осужденные объявили голодовку

13/01/17 13:38, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Кыргызстане около 20 человек, содержащихся в колонии №27, объявили голодовку. Информацию подтвердили в Государственной службе исполнения наказаний.

 

Согласно новому закону, осужденных за совершение экстремистских и террористических преступлений, требуется содержать отдельно от других категорий заключенных. Они выступают против.

 

В ГСИН отметили, что около 20 человек заявляют, что их осудили до принятия этого закона, и требуют условно-досрочного освобождения. Их требование направили прокурору, который 12 января встретился с недовольными.

 

«В связи с принятием нового закона в колониях №27, №47 и №16 осужденных по обвинению в экстремизме и терроризме содержать по два-три в камерах, при этом отдельно от других заключенных. К такому порядку перешли более месяца назад. Сейчас в колонии №3 идет подготовка по созданию таких камер», - подчеркнули в ГСИН.

 

В ведомстве опровергли сведения, что осужденных ограничивают в возможности совершать намаз.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43134/

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