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Упавший близ аэропорта «Манас» самолет не принадлежит Turkish Airlines

16/01/17 12:17, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Упавший близ аэропорта «Манас» грузовой самолет не принадлежит компании «Турецкие Авиалинии». Об этом ИА «24.kg» сообщили в Посольстве Турции в Кыргызстане.

 

Однако в пресс-службе посольства пока не уточнили принадлежность авиалайнера.

 

По предварительным данным, самолет 2003 года выпуска принадлежит другой турецкой авиакомпании - Mycargo ACT Airlines.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43247/

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