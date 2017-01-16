Упавший близ аэропорта «Манас» самолет не принадлежит Turkish Airlines

Упавший близ аэропорта «Манас» грузовой самолет не принадлежит компании «Турецкие Авиалинии». Об этом ИА «24.kg» сообщили в Посольстве Турции в Кыргызстане.

Однако в пресс-службе посольства пока не уточнили принадлежность авиалайнера.

По предварительным данным, самолет 2003 года выпуска принадлежит другой турецкой авиакомпании - Mycargo ACT Airlines.