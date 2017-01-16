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Кубатбек Боронов: На месте катастрофы в аэропорту «Манас» обнаружено девять фрагментов человеческих тел

16/01/17 12:43, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

По предварительным данным, установлена гибель в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас» по меньшей мере 31 человека и обнаружено 9 фрагментов человеческих тел.

 

Об этом сообщил глава Министерства чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов на встрече с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым.

 

Уточняется, что глава МЧС также рассказал о мерах, принимаемых спасателями совместно с представителями других госорганов для ликвидации последствий крушения судна.

 

Алмазбек Атамбаев поручил МЧС оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и активизировать работу спасателей в районе крушения для ликвидации последствий трагедии.

 

Напомним, турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31. По последним данным, погибли 35 человек, разрушено около 30 домов. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим. 

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43255/

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