Кубатбек Боронов: На месте катастрофы в аэропорту «Манас» обнаружено девять фрагментов человеческих тел

По предварительным данным, установлена гибель в результате крушения грузового самолета «Боинг-747» в районе аэропорта «Манас» по меньшей мере 31 человека и обнаружено 9 фрагментов человеческих тел.

Об этом сообщил глава Министерства чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов на встрече с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым.

Уточняется, что глава МЧС также рассказал о мерах, принимаемых спасателями совместно с представителями других госорганов для ликвидации последствий крушения судна.

Алмазбек Атамбаев поручил МЧС оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате авиакатастрофы и активизировать работу спасателей в районе крушения для ликвидации последствий трагедии.

Напомним, турецкий самолет потерпел крушение сегодня в 7.31. По последним данным, погибли 35 человек, разрушено около 30 домов. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать всемерную поддержку и помощь пострадавшим.