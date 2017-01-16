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Расследованием авиакатастрофы в Бишкеке займется международная комиссия

16/01/17 12:46, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Расследовать авиакатастрофу в международном аэропорту «Манас» будет Международная авиационная комиссия (МАК). Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

 

По его словам, грузовой самолет следовал по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул. «К нам он прибыл на дозаправку. В 7.07 получил разрешение от наших диспетчеров на посадку. Погодные условия позволяли. Ночью у нас приземлилось 11 самолетов», - сказал первый вице-премьер.

 

«Сейчас мы не можем сказать, по чьей вине произошло ЧП. По предварительным данным специалистов, это была ошибка пилотов. Членов экипажа была четверо, они и раньше выполняли такие рейсы и хорошо знают наш аэропорт, условия», - подчеркнул Мухамметкалый Абулгазиев.

 

На вопрос, был ли самолет перегружен и мог ли это быть теракт, он не ответил. «Все будет известно после расследования», - добавил он.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43257/

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