«Агент 024»: На месте крушения «Боинга-747» продолжают работать спасатели

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Сегодня в 7.31 недалеко от международного аэропорта «Манас» потерпел крушение самолет авиакомпании MyGargo/ACT Airlines.
По предварительным данным, погибли 35 человек. Борт упал на жилые дома. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Продолжается тушение возгорания, пожар локализован.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43275/