«Агент 024»: На месте крушения «Боинга-747» продолжают работать спасатели

Сегодня в 7.31 недалеко от международного аэропорта «Манас» потерпел крушение самолет авиакомпании MyGargo/ACT Airlines.

По предварительным данным, погибли 35 человек. Борт упал на жилые дома. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Продолжается тушение возгорания, пожар локализован.