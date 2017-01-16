Крушение «Боинга-747». МЧС открыло два республиканских пункта сбора помощи пострадавшим

МЧС открыло два республиканских пункта сбора помощи пострадавшим при крушении «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что желающие оказать гуманитарную помощь жертвам катастрофы могут обращаться по адресам:

Управление МЧС КР по городу Бишкеку: улица Горького, 142. Тел.: (0312) 56 47 02, 0770 800 444 (оперативный дежурный).

Управление МЧС КР по Ошской области: улица Шакирова, 16А. Тел.: (03222) 6 65 57, 0770 80 00 40 (оперативный дежурный).

В областях республики также организовываются пункты приема гуманитарной помощи от населения.