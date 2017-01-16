Крушение «Боинга-747». МЧС открыло два республиканских пункта сбора помощи пострадавшим

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МЧС открыло два республиканских пункта сбора помощи пострадавшим при крушении «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что желающие оказать гуманитарную помощь жертвам катастрофы могут обращаться по адресам:
В областях республики также организовываются пункты приема гуманитарной помощи от населения.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43283/