Нашли один черный ящик разбившегося «Боинга-747» около аэропорта «Манас». Об этом ИА «24.kg» сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, ящик в удовлетворительном состоянии. Завтра в 5.00 в Кыргызстан прилетят специалисты Международного авиационного комитета, которые и займутся расшифровкой данных.

Кроме того, прибудут и две группы из Турции.

Министр транспорта и дорог Жамшит Калилов подтвердил информацию, что найден только один черный ящик из трех.

Напомним, турецкий самолет потерпел сегодня крушение в 7.31. Погибли, по предварительным данным, 37 человек.