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Нашли один черный ящик разбившегося «Боинга-747» около аэропорта «Манас». Об этом ИА «24.kg» сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.
По его словам, ящик в удовлетворительном состоянии. Завтра в 5.00 в Кыргызстан прилетят специалисты Международного авиационного комитета, которые и займутся расшифровкой данных.
Кроме того, прибудут и две группы из Турции.
Напомним, турецкий самолет потерпел сегодня крушение в 7.31. Погибли, по предварительным данным, 37 человек.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43291/