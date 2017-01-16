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Нашли один черный ящик разбившегося «Боинга-747»

16/01/17 16:05, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Нашли один черный ящик разбившегося «Боинга-747» около аэропорта «Манас». Об этом ИА «24.kg» сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

 

По его словам, ящик в удовлетворительном состоянии. Завтра в 5.00 в Кыргызстан прилетят специалисты Международного авиационного комитета, которые и займутся расшифровкой данных.

 

Кроме того, прибудут и две группы из Турции.

 

Министр транспорта и дорог  Жамшит Калилов подтвердил информацию, что найден только один черный ящик из трех.

 

Напомним, турецкий самолет потерпел сегодня крушение в 7.31. Погибли, по предварительным данным, 37 человек. 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43291/

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