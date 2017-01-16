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В столице Кыргызстана неизвестный сообщил о бомбе в здании Октябрьского райсуда

16/01/17 18:06, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В столице Кыргызстане неизвестный сообщил, что в здании Октябрьского районного суда заложена бомба. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

 

Уточняется, что звонок поступил на пульт 102 примерно в 16.53.

 

«В настоящее время люди из здания эвакуированы, оно оцеплено. На месте саперы Госкомитета национальной безопасности проводят совместно с правоохранителями все необходимые мероприятия», - добавили в ведомстве.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43311/

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