В столице Кыргызстана неизвестный сообщил о бомбе в здании Октябрьского райсуда

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В столице Кыргызстане неизвестный сообщил, что в здании Октябрьского районного суда заложена бомба. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.
Уточняется, что звонок поступил на пульт 102 примерно в 16.53.
«В настоящее время люди из здания эвакуированы, оно оцеплено. На месте саперы Госкомитета национальной безопасности проводят совместно с правоохранителями все необходимые мероприятия», - добавили в ведомстве.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43311/