В столице Кыргызстана неизвестный сообщил о бомбе в здании Октябрьского райсуда

В столице Кыргызстане неизвестный сообщил, что в здании Октябрьского районного суда заложена бомба. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Уточняется, что звонок поступил на пульт 102 примерно в 16.53.

«В настоящее время люди из здания эвакуированы, оно оцеплено. На месте саперы Госкомитета национальной безопасности проводят совместно с правоохранителями все необходимые мероприятия», - добавили в ведомстве.