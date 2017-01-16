Крушение «Боинга-747». Опознаны девять человек, в том числе трое детей

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Эксперты опознали девять человек, в том числе трое детей, погибших в результате крушения «Боинга-747» в Бишкеке. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.
Отмечается, что специалисты Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы на 17.00 исследовали 32 тела погибших. В том числе изучены останки 13 детей.
«Остаются неопознанными 10 объектов в спецмешках с фрагментами тел, в том числе обугленных. Из них нужно провести реконструкцию тел», - уточняют в кабмине.
Отметим, ранее сообщалось о том, что в морги доставили 35 погибших и около 40 фрагментов тел.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43312/