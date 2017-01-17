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Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

17/01/17 12:20, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло 16 января в 7.31.

 

ИА «24.kg» представляет данные о том, что известно о причинах крушения самолета. Информация обновляется.

 

18 января 2017 года

 

На месте падения самолета найден второй «черный ящик». Их переправят в Москву для расшифровки. «Если не удастся считать с них информацию, то они будут переданы во Францию или США, поскольку борт произведен в Америке», - заявил Жамшитбек Калилов.  

 

До крушения турецкого «Боинга-747» аэропорт «Манас» принял десять пассажирских рейсов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог. Тем самым ведомство подтверждает, что на момент посадки «Боинга-747», потерпевшего крушение, погодные условия были удовлетворительными.

 

17 января 

 

Комиссия МАК приступила к расследованию причин крушения под Бишкеком «Боинга-747».

 

Погодные условия не могли стать помехой для посадки «Боинга-747». Об этом заявил заместитель генерального директора «Кыргызаэронавигации» Карим Бутабаев. «Все этапы полета проходили в соответствии с нормативами. Видимость на момент посадки составляла 400 метров в начале полосы», - сказал он. 

 

МЧС Кыргызстана восстановило примерную хронологию катастрофы «Боинга-747»:

 

  • 6.41 - самолет вошел в воздушное пространство республики.
  • 7.16 – экипаж «Боинга-747» запросил разрешение на посадку. Кыргызская сторона дала добро. После экипаж не выходил на связь.
  • 7.20 - должна была состояться посадка для дозаправки. Службы международного аэропорта «Манас» объявили тревогу.
  • 7.31 - сотрудники аэропорта были на месте крушения - борт уже горел.

  

Авиакомпания АСТ, которой принадлежал «Боинг-747», распространила заявление, в котором сообщается, что технических проблем у самолета во время полета не было.

 

  • Самолет «Боинг-747», разбившийся в Бишкеке, выпущен в 2003 году и принят компанией в эксплуатацию 10 декабря 2015 года.
  • Экипаж перед выполнением рейса в течение 69 часов отдыхал в Гонконге.
  • Весь экипаж имел большой опыт налета, в том числе на данном «Боинге-747».
  • Самолет, загрузив груз в Гонконге, прошел все процедуры контроля и поднялся в воздух в запланированное время.
  • «Боинг-747» перевозил 85 тонн 618 килограммов различных грузов.
  • В ходе рейса не было неполадок, и самолет начал штатное снижение в аэропорту города Бишкека.

 16 января 

 

На месте крушения «Боинга-747» расчистили большую часть территории. Крупные обломки самолета спасатели пока не трогают.

 

Как рассказал на брифинге первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, есть версия, что в случившемся виноваты пилоты.

 

  • «По словам специалистов, разрешение на посадку дается, если видимость превышает 300 метров. В тот момент видимость составляла 325 метров. Ночью посадку совершили 11 пассажирских и грузовых самолетов. Экипаж разбившегося лайнера три раза приземлялся в «Манасе» и знал условия посадки», — рассказал вице-премьер.

Обнаружили первый черный ящик. Он в удовлетворительном состоянии. Его передадут специалистам Международного авиационного комитета.

 

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов сообщил журналистам, что туман во время авиакатастрофы был в пределах нормы.

 

Кто расследует

 

 

Создана правительственная комиссия для изучения причин падения самолета «Боинг-747» вблизи аэропорта «Манас». Ее возглавил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

 

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело.

 

Расследовать авиакатастрофу в международном аэропорту «Манас» будет Международная авиационная комиссия (МАК), четыре ее представителя прибудут в Бишкек. Кроме того, приедут две группы экспертов из Турции.

 

Что произошло 

 

 

По предварительным данным чиновников и словам очевидцев, турецкий борт  повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации, но так и не вписался в посадочную полосу. После этого рухнул. 

 

Число жертв

 

Число погибших в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас» достигло 38 человек, включая четырех членов экипажа.

 

В правительстве не исключают, что число жертв может увеличиться, так как к разбору завалов, где лежат крупные части фюзеляжа самолета, еще не приступали.

 

Список погибших в результате крушения «Боинга-747» (последние данные).

 

Место крушения

 

«Боинг-747» следовал из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в аэропорту «Манас». Он не смог сесть и, промахнувшись мимо полосы, рухнул на дачный поселок в 1,5-2 километрах от аэропорта.

 

 

Экипаж и принадлежность самолета

 

Самолет принадлежал компании ACT Airlines и выполнял рейс от имени Turkish Airlines с их номером рейса. Экипаж состоял из 4 летчиков - Ибрагима Гюржана Диранжи, второго пилота Казым Ондула, а также Мелиха Ослана и Ихсана Кожа.

 

Также они сообщили, что один из пилотов разбившегося самолета дважды успешно сажал аварийное воздушное судно.

 

 

Что за самолет «Боинг-747»?

 

Самолет Boeing 747 («Боинг-747») разработали в конце 1960-х годов. За гигантские размеры «Боинг-747» получил прозвище Jumbo Jet (Джамбо Джет - реактивный самолет-слон). Производство продолжается до настоящего времени. Выпущено 1527 самолетов «Боинг-747» различных модификаций.

 

  • «Боинг-747-100», первый самолет серии, впервые поднялся в воздух в феврале 1969 года.
  • В 1971 году появился самолет «Боинг-747-200», на котором установили более мощные двигатели и повысили взлетную массу, что позволило увеличить дальность полета.
  • «Боинг-747-200» стал особенно популярен у грузовых авиакомпаний, для которых разработали грузовые версии Boeing 747-200C и Boeing 747-200F.
  • В 1983 году вышел «Боинг-747-300», главным отличием которого стала удлиненная верхняя палуба, что позволило увеличить число пассажиров до 580 человек.
  • На базе «Боинг-747-300» создали грузопассажирский вариант «Боинг-747-300M» (грузопассажирский).
  • Самой популярной моделью семейства стал «Боинг-747-400», эксплуатирующийся с 1989 года.
  • Одна из последних модификаций грузовых самолетов - «Боинг-747-400F».

 

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43324/

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