Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

В районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло 16 января в 7.31.

ИА «24.kg» представляет данные о том, что известно о причинах крушения самолета. Информация обновляется.

18 января 2017 года На месте падения самолета найден второй «черный ящик». Их переправят в Москву для расшифровки. «Если не удастся считать с них информацию, то они будут переданы во Францию или США, поскольку борт произведен в Америке», - заявил Жамшитбек Калилов. До крушения турецкого «Боинга-747» аэропорт «Манас» принял десять пассажирских рейсов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог. Тем самым ведомство подтверждает, что на момент посадки «Боинга-747», потерпевшего крушение, погодные условия были удовлетворительными.

17 января

Комиссия МАК приступила к расследованию причин крушения под Бишкеком «Боинга-747».

Погодные условия не могли стать помехой для посадки «Боинга-747». Об этом заявил заместитель генерального директора «Кыргызаэронавигации» Карим Бутабаев. «Все этапы полета проходили в соответствии с нормативами. Видимость на момент посадки составляла 400 метров в начале полосы», - сказал он.

МЧС Кыргызстана восстановило примерную хронологию катастрофы «Боинга-747»:

6.41 - самолет вошел в воздушное пространство республики.

- самолет вошел в воздушное пространство республики. 7.16 – экипаж «Боинга-747» запросил разрешение на посадку. Кыргызская сторона дала добро. После экипаж не выходил на связь.

– экипаж «Боинга-747» запросил разрешение на посадку. Кыргызская сторона дала добро. После экипаж не выходил на связь. 7.20 - должна была состояться посадка для дозаправки. Службы международного аэропорта «Манас» объявили тревогу.

- должна была состояться посадка для дозаправки. Службы международного аэропорта «Манас» объявили тревогу. 7.31 - сотрудники аэропорта были на месте крушения - борт уже горел.

Авиакомпания АСТ, которой принадлежал «Боинг-747», распространила заявление, в котором сообщается, что технических проблем у самолета во время полета не было.

Самолет «Боинг-747», разбившийся в Бишкеке, выпущен в 2003 году и принят компанией в эксплуатацию 10 декабря 2015 года.

Экипаж перед выполнением рейса в течение 69 часов отдыхал в Гонконге.

Весь экипаж имел большой опыт налета, в том числе на данном «Боинге-747».

Самолет, загрузив груз в Гонконге, прошел все процедуры контроля и поднялся в воздух в запланированное время.

«Боинг-747» перевозил 85 тонн 618 килограммов различных грузов.

различных грузов. В ходе рейса не было неполадок, и самолет начал штатное снижение в аэропорту города Бишкека.

16 января

На месте крушения «Боинга-747» расчистили большую часть территории. Крупные обломки самолета спасатели пока не трогают.

Как рассказал на брифинге первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, есть версия, что в случившемся виноваты пилоты.

«По словам специалистов, разрешение на посадку дается, если видимость превышает 300 метров . В тот момент видимость составляла 325 метров . Ночью посадку совершили 11 пассажирских и грузовых самолетов. Экипаж разбившегося лайнера три раза приземлялся в «Манасе» и знал условия посадки», — рассказал вице-премьер.

Обнаружили первый черный ящик. Он в удовлетворительном состоянии. Его передадут специалистам Международного авиационного комитета.

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов сообщил журналистам, что туман во время авиакатастрофы был в пределах нормы.

Кто расследует

Создана правительственная комиссия для изучения причин падения самолета «Боинг-747» вблизи аэропорта «Манас». Ее возглавил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело.

Расследовать авиакатастрофу в международном аэропорту «Манас» будет Международная авиационная комиссия (МАК), четыре ее представителя прибудут в Бишкек. Кроме того, приедут две группы экспертов из Турции.

Что произошло

По предварительным данным чиновников и словам очевидцев, турецкий борт повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации, но так и не вписался в посадочную полосу. После этого рухнул.

Число жертв

Число погибших в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас» достигло 38 человек, включая четырех членов экипажа.

В правительстве не исключают, что число жертв может увеличиться, так как к разбору завалов, где лежат крупные части фюзеляжа самолета, еще не приступали.

Список погибших в результате крушения «Боинга-747» (последние данные).

Место крушения

«Боинг-747» следовал из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в аэропорту «Манас». Он не смог сесть и, промахнувшись мимо полосы, рухнул на дачный поселок в 1,5- 2 километрах от аэропорта.

Экипаж и принадлежность самолета

Самолет принадлежал компании ACT Airlines и выполнял рейс от имени Turkish Airlines с их номером рейса. Экипаж состоял из 4 летчиков - Ибрагима Гюржана Диранжи, второго пилота Казым Ондула, а также Мелиха Ослана и Ихсана Кожа.

Также они сообщили, что один из пилотов разбившегося самолета дважды успешно сажал аварийное воздушное судно.

Что за самолет «Боинг-747»?

Самолет Boeing 747 («Боинг-747») разработали в конце 1960-х годов. За гигантские размеры «Боинг-747» получил прозвище Jumbo Jet (Джамбо Джет - реактивный самолет-слон). Производство продолжается до настоящего времени. Выпущено 1527 самолетов «Боинг-747» различных модификаций.