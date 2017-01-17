Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

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В районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло 16 января в 7.31.
ИА «24.kg» представляет данные о том, что известно о причинах крушения самолета. Информация обновляется.
18 января 2017 года
На месте падения самолета найден второй «черный ящик». Их переправят в Москву для расшифровки. «Если не удастся считать с них информацию, то они будут переданы во Францию или США, поскольку борт произведен в Америке», - заявил Жамшитбек Калилов.
До крушения турецкого «Боинга-747» аэропорт «Манас» принял десять пассажирских рейсов. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог. Тем самым ведомство подтверждает, что на момент посадки «Боинга-747», потерпевшего крушение, погодные условия были удовлетворительными.
17 января
Комиссия МАК приступила к расследованию причин крушения под Бишкеком «Боинга-747».
Погодные условия не могли стать помехой для посадки «Боинга-747». Об этом заявил заместитель генерального директора «Кыргызаэронавигации» Карим Бутабаев. «Все этапы полета проходили в соответствии с нормативами. Видимость на момент посадки составляла
МЧС Кыргызстана восстановило примерную хронологию катастрофы «Боинга-747»:
Авиакомпания АСТ, которой принадлежал «Боинг-747», распространила заявление, в котором сообщается, что технических проблем у самолета во время полета не было.
16 января
На месте крушения «Боинга-747» расчистили большую часть территории. Крупные обломки самолета спасатели пока не трогают.
Как рассказал на брифинге первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, есть версия, что в случившемся виноваты пилоты.
Обнаружили первый черный ящик. Он в удовлетворительном состоянии. Его передадут специалистам Международного авиационного комитета.
Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов сообщил журналистам, что туман во время авиакатастрофы был в пределах нормы.
Кто расследует
Создана правительственная комиссия для изучения причин падения самолета «Боинг-747» вблизи аэропорта «Манас». Ее возглавил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.
По факту крушения самолета возбудили уголовное дело.
Расследовать авиакатастрофу в международном аэропорту «Манас» будет Международная авиационная комиссия (МАК), четыре ее представителя прибудут в Бишкек. Кроме того, приедут две группы экспертов из Турции.
Что произошло
По предварительным данным чиновников и словам очевидцев, турецкий борт повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе, задел деревья в
Число жертв
Число погибших в результате крушения «Боинга-747» в аэропорту «Манас» достигло 38 человек, включая четырех членов экипажа.
В правительстве не исключают, что число жертв может увеличиться, так как к разбору завалов, где лежат крупные части фюзеляжа самолета, еще не приступали.
Список погибших в результате крушения «Боинга-747» (последние данные).
Место крушения
«Боинг-747» следовал из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в аэропорту «Манас». Он не смог сесть и, промахнувшись мимо полосы, рухнул на дачный поселок в 1,5-
Экипаж и принадлежность самолета
Самолет принадлежал компании ACT Airlines и выполнял рейс от имени Turkish Airlines с их номером рейса. Экипаж состоял из 4 летчиков - Ибрагима Гюржана Диранжи, второго пилота Казым Ондула, а также Мелиха Ослана и Ихсана Кожа.
Также они сообщили, что один из пилотов разбившегося самолета дважды успешно сажал аварийное воздушное судно.
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Что за самолет «Боинг-747»?
Самолет Boeing 747 («Боинг-747») разработали в конце 1960-х годов. За гигантские размеры «Боинг-747» получил прозвище Jumbo Jet (Джамбо Джет - реактивный самолет-слон). Производство продолжается до настоящего времени. Выпущено 1527 самолетов «Боинг-747» различных модификаций.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43324/