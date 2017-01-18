Крушение «Боинга-747». В МЧС факт поиска девочки не подтвердили

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В МЧС факт поиска маленькой девочки 17 января не подтвердили. Об этом ИА «24.kg» сказали в пресс-службе ведомства.
«Вчера утром найдено одно тело - предположительно члена экипажа, после этого других тел найдено не было, пока информации о маленькой девочке нет», - сказала пресс-секретарь МЧС Эльмира Шерипова.
Напомним, вчера со ссылкой на одного из сотрудников госорганов, работающих на месте крушения авиалайнера, была информация о поиске четвертого члена экипажа и маленькой девочки.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43440/