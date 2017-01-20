Школьник погиб в массовой драке в Нарынской области

В городе Кочкоре Нарынской области произошла массовая драка между учащимися школы имени К.Кыдыралиева. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона.

По их данным, на место выехала оперативно-следственная группа. Уточняется, что драка произошла вчера, 19 января, в 20.30-21.00.

В результате погиб 17-летний ученик 10 класса, еще один школьник в больнице.

По факту началась проверка.