Школьник погиб в массовой драке в Нарынской области

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В городе Кочкоре Нарынской области произошла массовая драка между учащимися школы имени К.Кыдыралиева. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в УВД региона.
По их данным, на место выехала оперативно-следственная группа. Уточняется, что драка произошла вчера, 19 января, в 20.30-21.00.
В результате погиб 17-летний ученик 10 класса, еще один школьник в больнице.
По факту началась проверка.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43581/