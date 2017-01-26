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Школьник получил ножевое ранение. Третий случай за неделю в Кыргызстане

26/01/17 16:29, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В городе Нарыне девятиклассника ранили ножом в ногу. Об этом сообщил сайт Министерства внутренних дел Кыргызстана.

 

По его данным, сообщение о том, что неизвестные нанесли подростку ножевое ранение, поступило в ОВД Нарына от «скорой» 24 января примерно в 1.00.

 

По предварительным данным, между несовершеннолетними произошла ссора, переросшая в драку. Пострадал Ж.У., 2001 года рождения. Его доставили в территориальную больницу.

 

Установили личность и того, кто ранил ученика. Это нарынчанин Т.у.Т, 2000 года рождения, он нигде не учится.

 

Свидетелями инцидента стали несколько учащихся школ и колледжа.

 

Факт зарегистрирован в книге учета преступлений, назначены судебно-медицинская и другие экспертизы. Обнаружено и орудие преступления, говорится в сообщении.

 

Возбуждено уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР. Ведется расследование.

 

Напомним, это уже третий случай за неделю, когда несовершеннолетние получали ножевые ранения, в том числе со смертельным исходом.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43946/

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