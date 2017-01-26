Школьник получил ножевое ранение. Третий случай за неделю в Кыргызстане

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В городе Нарыне девятиклассника ранили ножом в ногу. Об этом сообщил сайт Министерства внутренних дел Кыргызстана.
По его данным, сообщение о том, что неизвестные нанесли подростку ножевое ранение, поступило в ОВД Нарына от «скорой» 24 января примерно в 1.00.
По предварительным данным, между несовершеннолетними произошла ссора, переросшая в драку. Пострадал Ж.У., 2001 года рождения. Его доставили в территориальную больницу.
Установили личность и того, кто ранил ученика. Это нарынчанин Т.у.Т, 2000 года рождения, он нигде не учится.
Свидетелями инцидента стали несколько учащихся школ и колледжа.
Факт зарегистрирован в книге учета преступлений, назначены судебно-медицинская и другие экспертизы. Обнаружено и орудие преступления, говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 234 (хулиганство) УК КР. Ведется расследование.
Напомним, это уже третий случай за неделю, когда несовершеннолетние получали ножевые ранения, в том числе со смертельным исходом.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/43946/