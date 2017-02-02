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Кыргызстанец пострадал в ДТП в Москве, восемь человек погибли

2/02/17 10:24, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В ДТП в Москве пострадал кыргызстанец, погибли три гражданина России, три узбекистанца и два таджикистанца. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

 

Отмечается, что 1 февраля в 15.25 по московскому времени на Варшавском шоссе (поворот в деревню Коротыгино) произошло ДТП с участием двух автомобилей – «УАЗ» и «Тойота Ипсум». После столкновения «УАЗ» загорелся.

 

По информации старшего инспектора ДПС УВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу, в результате происшествия погибли восемь граждан. Среди погибших граждан и уроженцев Кыргызстана нет.

 

Пострадали три человека, в том числе кыргызстанец Кылычбек уулу Бекбол, 1994 года рождения, водитель «Тойоты Ипсум». Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

 

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44262/

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