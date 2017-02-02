Кыргызстанец пострадал в ДТП в Москве, восемь человек погибли

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В ДТП в Москве пострадал кыргызстанец, погибли три гражданина России, три узбекистанца и два таджикистанца. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.
Отмечается, что 1 февраля в 15.25 по московскому времени на Варшавском шоссе (поворот в деревню Коротыгино) произошло ДТП с участием двух автомобилей – «УАЗ» и «Тойота Ипсум». После столкновения «УАЗ» загорелся.
По информации старшего инспектора ДПС УВД по Троицкому и Новомосковскому административному округу, в результате происшествия погибли восемь граждан. Среди погибших граждан и уроженцев Кыргызстана нет.
Пострадали три человека, в том числе кыргызстанец Кылычбек уулу Бекбол, 1994 года рождения, водитель «Тойоты Ипсум». Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Следственным управлением возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44262/