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В Оше девочка из «группы смерти» порезала себе руку

3/02/17 09:00, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Оше девочка, состоящая в социальных сетях в «группе смерти», порезала себе руку. Об этом сообщает УВД Оша.

 

По ее данным, 2 февраля сотрудниками правоохранительных органов выявлен факт вовлечения в игры под названиями «Синий кит», «Тихий дом» четырех подростков. Одна из них, выполняя задание администратора игры, порезала себе руку и отправила ему для отчета фото.

 

Как сообщается, это ученики 7-8 классов одной из школ южной столицы.

 

Милиция обращается к родителям с напоминанием: если вы обнаружили, что ваши дети вовлечены в данные игры, обращайтесь в правоохранительные органы и к руководству школы.

 

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44333/

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