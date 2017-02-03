Бензовоз врезался в дом. Три человека пострадали

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В Кадамджайском районе Баткенской области в селе Пульгон на 123-м километре автодороги Ош – Баткен сегодня бензовоз въехал во двор дома и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, три человека, находившихся в машине, получили легкие повреждения. Все доставлены в районную больницу.
На место происшествия выехали три мобильных горноспасательных взвода МЧС.
URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44375/