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Бензовоз врезался в дом. Три человека пострадали

3/02/17 14:26, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кадамджайском районе Баткенской области в селе Пульгон на 123-м километре автодороги Ош – Баткен сегодня бензовоз въехал во двор дома и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

 

По данным ведомства, три человека, находившихся в машине, получили легкие повреждения. Все доставлены в районную больницу.

 

На место происшествия выехали три мобильных горноспасательных взвода МЧС.

URL: http://www.24.kg/proisshestvija/44375/

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