Бензовоз врезался в дом. Три человека пострадали

В Кадамджайском районе Баткенской области в селе Пульгон на 123-м километре автодороги Ош – Баткен сегодня бензовоз въехал во двор дома и перевернулся. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, три человека, находившихся в машине, получили легкие повреждения. Все доставлены в районную больницу.

На место происшествия выехали три мобильных горноспасательных взвода МЧС.