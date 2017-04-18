09:54
+25
USD 67.47
EUR 72.32
RUB 1.20
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания организатора взрыва в метро Петербурга

ФСБ опубликовала видео, на котором показан момент задержания организатора теракта в метро Санкт-Петербурга. Видео предоставил центр общественных связей ФСБ, сообщило РБК.

На видео сотрудники с нашивками «ФСБ» на куртках выбегают из автомобиля и бегут за мужчиной по дорожке между кустами. На следующих кадрах виден мужчина, который лежит на земле. Его спрашивают: «Фамилия, имя?» Лежащий на земле мужчина отвечает: «Азимов, Аброр».

После мужчину спрашивают: «За что задержаны, догадываетесь?» В ответ подозреваемый отвечает: «Да». Во время обыска у задержанного находят пистолет, похожий на пистолет Макарова. Его магазин заполнен патронами только наполовину. Во время осмотра и неполной разборки пистолета сотрудники ФСБ заявляют: «Боевой». Также у мужчины находят пакет, а в нем — мобильный телефон и провода.

О задержании организатора взрыва в метро Санкт-Петербурга ФСБ заявила в понедельник, 17 апреля. По данным ФСБ, его зовут Аброр Азимов. Его задержали в Одинцовском районе Подмосковья. По данным спецслужбы, Азимов родился в 1990 году и является выходцем из Центральной Азии.

Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 человек, включая террориста-смертника. Несколько десятков человек получили ранения. На станции метро «Площадь Восстания» нашли другое взрывное устройство. Его обезвредили.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/49767/
просмотров: 2166
Версия для печати
Материалы по теме
При нападении на приемную ФСБ в Хабаровске тяжело ранили кыргызстанца
Талибы напали на афганскую военную базу и убили 70 человек
ФСБ задержала Акрама Азимова, брата подозреваемого в организации теракта
В России уничтожили двух уроженцев Центральной Азии, готовивших теракты
Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Подозреваемого в организации теракта Акрама Азимова доставили в Москву на допрос
Около 70 детей погибли в результате взрыва в окрестностях сирийского Алеппо
В Подмосковье задержали одного из организаторов теракта в метро Петербурга
В Петербурге с поддельным кыргызским паспортом задержали гражданина Таджикистана
Среди погибших и пострадавших в результате взрывов в Египте кыргызстанцев нет
Популярные новости
Задержан кыргызстанец, участвовавший в&nbsp;казнях пленных в&nbsp;Сирии Задержан кыргызстанец, участвовавший в казнях пленных в Сирии
Нариман Тюлеев: Если ситуация с&nbsp;SapatCom не&nbsp;изменится&nbsp;&mdash; мы&nbsp;объявим голодовку Нариман Тюлеев: Если ситуация с SapatCom не изменится — мы объявим голодовку
Мерседес, на&nbsp;котором сбили детей, зарегистрирован на&nbsp;25-летнего водителя Мерседес, на котором сбили детей, зарегистрирован на 25-летнего водителя
Арестован лидер &laquo;Исламского государства&raquo; Абу Бакр аль-Багдади Арестован лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади
Бизнес
Бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom на&nbsp;Ночь скидок Бонусы и скидки от MegaCom на Ночь скидок
Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в&nbsp;помощь ветеранам Мобильный оператор О! активировал номер 1945 в помощь ветеранам
В&nbsp;Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в&nbsp;охране труда В Бишкеке мировые производители средств защиты показали новинки в охране труда
Больше баллов&nbsp;&mdash; больше призов от&nbsp;ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;! Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!