Боевики ИГ применили боевой отравляющий газ против американских военных в Ираке

Боевики террористической группировки «Исламское государство» применили боевой отравляющий газ иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке. Об этом сообщил телеканал CBS News.
Отмечается, что это вторая химическая атака за последние несколько дней. Ранее сообщалось, что боевики ИГ использовали ядовитые вещества в боях на западе Мосула. По неподтвержденным данным, речь о хлоре.
Телеканал сообщил, что среди американского контингента распространяют маски и другие средства индивидуальной защиты на случай будущих химических атак.