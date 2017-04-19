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Боевики ИГ применили боевой отравляющий газ против американских военных в Ираке

Боевики террористической группировки «Исламское государство» применили боевой отравляющий газ иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке. Об этом сообщил телеканал CBS News.

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По его данным, атака с применением отравляющего газа произошла в минувшее воскресенье. В результате 25 граждан Ирака обратились за медицинской помощью, среди американцев пострадавших нет.

Отмечается, что это вторая химическая атака за последние несколько дней. Ранее сообщалось, что боевики ИГ использовали ядовитые вещества в боях на западе Мосула. По неподтвержденным данным, речь о хлоре.

Телеканал сообщил, что среди американского контингента распространяют маски и другие средства индивидуальной защиты на случай будущих химических атак.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/49849/
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