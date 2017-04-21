В Москве задержан кыргызстанец, находившийся в розыске больше четырех лет. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сотрудники Интерпола Министерства внутренних дел КР разыскали 51-летнего И.У., объявленного в розыск в 2012 году.

Двум бишкекчанам И.У. обещал организовать сделку купли-продажи жилья, забрал $28 тысяч и скрылся. Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 (мошенничество) УК КР.

В апреле 2017 года сотрудники Интерпола установили, что злоумышленник проживает в Москве. Благодаря тесному сотрудничеству и взаимодействию ведомств двух государств преступника задержали и передали в соответствующие органы.