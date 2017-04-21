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В Москве задержаны кыргызстанцы — члены ОПГ, нападавшие на предпринимателей

В Москве задержаны члены организованной преступной группы, промышлявшие вымогательством и нападениями на предпринимателей-соотечественников. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 10 апреля в представительство МВД КР в России поступило заявление о фактах угроз и вымогательства. Как выяснилось, члены организованной преступной группы, состоявшей из уроженцев Кыргызстана, вымогали у соотечественников 80 тысяч рублей. Заявление зарегистрировано в ОМВД России по Басманному району Москвы, где возбудили уголовное дело.

Как сообщается, 19 апреля оперативные работники УУР ГУ МВД России совместно с сотрудниками представительства МВД КР при силовой поддержке спецподразделения СОБР ГУ Росгвардии провели оперативные мероприятия по обезвреживанию преступной группы.

В результате по подозрению в совершении преступления задержаны по месту временного проживания:

— М.А., 1991 года рождения, уроженец Ак-Суйского района Иссык-Кульской области (активный член организованной преступной группы, по предварительным данным, судим за наркотики, хулиганство и угон);

— М. уулу Ш., 1994 года рождения, уроженец Алайского района Ошской области (судимый за разбой);

— С. уулу С., 1994 года рождения, уроженец Узгенского района Ошской области.

В квартире изъяли автомат Калашникова (АКМ-У) с магазином и 29 патронами калибра 5,45 мм, переделанный пистолет-револьвер, снаряженный 7 патронами, из которых 3 отстреляны ранее.

Кроме того, обнаружено 8 патронов калибра 9 мм, кобура, самодельный глушитель к пистолету, бронежилет, маски, наручники, резиновые перчатки, телефоны и сим-карты, тетради с указанными источниками получения денежных средств и расходами.

В задержанной банде существовала своя иерархия. Среди них «смотрящий за людской казной», кто-то выполнял функции «торпеды», а третий - водителя.

Все задержаны. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и установление других аналогичных преступлений.
Ссылка: http://www.24.kg/proisshestvija/50184/
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