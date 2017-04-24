Граждане Пакистана организовали канал незаконной миграции в Кыргызстан

Сотрудники 10-го ГУ МВД пресекли деятельность граждан Пакистана, организовавших канал незаконной миграции в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, установлено, что граждане Пакистана Абдуллах и Васим предлагали по Интернету поддельные приглашения для поступления в вузы Кыргызстана, далее брали деньги с граждан Индии и Пакистана. Причиненный ущерб только по предварительным данным составляет более $6,6 тысячи.

Возбуждено уголовное дело по статьям 204–1 (организация незаконной миграции) и 166 (мошенничество) УК КР.

Мошенниками оказались граждане Пакистана Сажид Абдуллах, 1982 года рождения, и Сажид Васем, 1990 года рождения, временно проживающие в Бишкеке. Оба не работают и не учатся. Один из них представлялся руководителем ОсОО, якобы зарегистрированного в Кыргызстане.

Подозреваемые заключены под стражу на два месяца.

Оперативники 10-го ГУ МВД КР просят граждан, потерпевших от рук мошенников, обращаться по телефонам: 0312266165, 0773951628.