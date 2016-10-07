КР - Ливан: матчи всякие нужны

Было время, когда сборная КР по футболу проводила два-три матча в год. Федерация не задумывалась о том, что игрокам нужна регулярная практика. В итоге команда опустилась в самый низ рейтинга ФИФА. Однако нынче с практикой проблем нет. Сборная готовится к отборочному раунду Кубка Азии-2019, проводя товарищеские матчи.

В конце 2015-го был разговор, что в этом году она, возможно, сразится с командами Польши и Хорватии. Вместо этого играет против менее известных и крепких сборных. Ранее крупно уступила Ирану, одолела Казахстан и неожиданно проиграла Филиппинам. А накануне, 6 октября, встречалась с Ливаном.

Этот матч планировался на начало лета, но его отменили. Видимо, ливанцы для нас очень ценный соперник, раз поединок все же состоялся.

Ливанская дружина не самая мощная в мире, в текущем рейтинге ФИФА идет на 143-м месте. А наша команда на 108-й строчке. Если в сборной КР хотят прогрессировать, надо играть с равными по силам или даже более мощными командами. С другой стороны, нужно вырабатывать у ребят психологию победителей, и поединки против таких сборных для этого отлично подходят.

Проигрыш Филиппинам в матче месячной давности - тревожный звоночек. Фавориты не имеют права уступать на своем поле аутсайдерам даже в товарищеских играх. У нашей команды только-только сформировался характер, и тут на тебе! Игра с Ливаном должна была дать ответ, было ли то поражение несчастным случаем или в сборной КР наметился кризис.

Бросилось в глаза отсутствие в стартовом составе и даже в заявке на матч лидеров сборной – Валерия Кичина, Антона Землянухина и Азамата Байматова. Зато на поле с первых минут появились не обладающие большим опытом игры за сборную Ильяз Алимов, Акрамжон Умаров и Одилжон Абдурахманов. Капитанскую повязку в отсутствие Байматова надел Эдгар Бернхардт. В итоге он был в составе сборной одним из лучших.

Наша команда начала матч активнее соперника, но до опасных моментов дело долго не доходило. В атаке не хватало конструктивных действий. Ощущалась недостаточная сыгранность отдельных футболистов. Вскоре гости игру выровняли, и в дальнейшем она шла на встречных курсах: 10 минут мячом владеем мы, потом столько же соперники. Наши создали лишь один стоящий момент, но реализовать его не смогли. Ливанцы не создали ничего. Ярким первый тайм назвать нельзя.

Конечно, в товарищеских матчах результат не самое главное. Важно наигрывать новые комбинации, давать шанс проявить себя новичкам. Но попробуй объяснить это армии болельщиков! Даже на такую игру в холодную погоду на стадион пришли около семи тысяч зрителей. Им подавай зрелище и забитые мячи!

Второй тайм получился гораздо живее. И это притом, что за полчаса до финального свистка сборная КР осталась в меньшинстве: Акрамжон Умаров нарушил правила, и судья удалил его с поля.

Надо отдать должное нашим ребятам, не опустившим руки. Наверное, сборной надо было лишиться одного игрока, чтобы заиграть лучше! Голевые моменты стали возникать часто. Самый реальный шанс был минут за пять до конца, когда мяч после удара игрока сборной КР угодил в перекладину. В той ситуации, наверное, забил бы и школьник. Итоговый счет – 0:0.

Грех не победить в таком матче. Все возможности у наших были. Не хватило хладнокровия – качества, которым обладают опытные, сыгранные и уважающие себя команды. Ливанцы, конечно, не мальчики для битья, но явно ниже нас классом. Ничем они не запомнились. Хотя нет, каждые 8-10 минут кто-то из них при малейшем контакте с кыргызскими футболистами падал на газон, изображая адские муки. Если бы в футболе вручали премию «Оскар», ливанцы были бы реальными претендентами.

После матча главные тренеры поделились впечатлениями. Наставник ливанцев – черногорец Миодраг Радулович, хорошо говорящий по-русски, сказал: «Очень интересный матч! Не хватало только забитых мячей. Команда Кыргызстана создала хорошие моменты, но удача была на нашей стороне. Доволен игрой своей команды. Правда, только до момента с красной карточкой. Потом наши футболисты расслабились, некоторые тянули время. Будто ничья их устраивала».

«Обидный результат! – признался наставник сборной КР Александр Крестинин. – Мы до конца хотели победить. Жаль, что так вышло. Моментов было предостаточно, но вопрос их реализации стоит остро. Ничего страшного. Голы придут. В целом провели достаточно качественный матч. Первый тайм сыграли не так, как планировали, было много ошибок. Второй провели как надо. Даже вдесятером старались играть остро, создавать давление. Новые ребята поначалу излишне нервничали, но затем ситуация наладилась. Для этого такие игры и организовываем: чтобы люди набирались опыта».

Он отметил, что сборной «надо смотреть в завтрашний день». Задача – создать боеспособную команду. Без ввода в состав новых людей не обойтись.

На 11 октября в Бишкеке намечен еще один товарищеский матч: Кыргызстан – Туркменистан. Пора побеждать!